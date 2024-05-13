Орлова высказалась об отношениях с мужчинами с зарплатой в 50 тысяч рублей

Знаменитость назвала свои приоритеты в отношениях

Ольга Орлова рассказала, смогла бы она построить романтические отношения с мужчиной, который зарабатывает 50 тысяч рублей в месяц. Ранее об этом у нее поинтересовались в соцсетях.

Знаменитость выразила недоумение, почему у людей вызывают интересы подобные "дурацкие" вопросы. Однако она на него решила ответить. Орлова пояснила, что последние 30 лет она всегда зарабатывает себе на жизнь самостоятельно. От мужчины артистка предпочитает не зависеть, поэтому на комфортную жизнь ей хватает если она состоит в отношениях или свободна

По ее словам, людей по уровню дохода она не оценивает. В ее кругу есть разные друзья и знакомые, и у некоторых зарплата не доходит даже до 50 тысяч рублей.

"Живу я с тем, кого люблю и кто любит меня, с кем мои взгляды на жизнь схожи, с тем, кто заботится обо мне", – написала она.

И при таком раскладе, отметила Орлова, получится быть вместе и в горе, и в радости. Также Ольга указала, что для нее не имеет значение, кто больше зарабатывает – она или супруг. Певица считает, что важнее, если не возникает вопросов по поводу вклада мужа в семью в финансовом плане.