Водонаева резко высказалась о критикующих Россию беглых звездах

Водонаева жестко осадила поливающих грязью Россию артистов
Алена Водонаева. Фото: соцсети
Она послала их на три буквы

Известный блогер Алена Водонаева высказалась об артистах, которые покинули Россию на фоне происходящих в стране событий. Она разделила их на два лагеря, и к некоторым знаменитость относится категорично плохо.

Водонаева не стала критиковать тех, кто из-за политической повестки решил перебраться в другие места. По ее мнению, эти люди могут делать все, что им хочется. И переехать из России было их выбором, на который они имеют право.

Совсем иная ситуация с артистами, которые уехали из страны и решили за границей нелестно высказываться о своей Родине. К таким представителям шоу-бизнеса она настроена крайне отрицательно.

"Те, кто уехал из России и поливает Россию грязью – идут на ...", – заявила Водонаева.

Называть конкретные примеры среди российских эмигрантов, которым было указано подобное направление, блогер не стала.

Ранее Алена Водонаева рассказала, как относится к Виктории Боне. Девушки долгое время враждовали, поскольку у обеих был роман со Степаном Меньшиковым. Сейчас, по ее словам, между ними сложились теплые отношения, которые нельзя назвать полноценной дружбой. У девушек довольно часто не совпадают взгляды на жизнь, но есть взаимная тяга друг к другу.

Источник: News.ru
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