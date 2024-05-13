Психолог объяснила проблемы с самооценкой актрисы Снигирь

Психолог объяснила проблемы с самооценкой актрисы Снигирь
Юлия Снигирь. Фото: АГН "Москва"
Артистка росла в семье властных родителей, и это отразилось на ее психологических особенностях

Недавнее заявление Юлии Снигирь о том, что чувствует себя неуверенно, если сумка не подходит к платью, связано с ее типом личности, утверждает психолог Мария Макаренко. По ее словам, скорее всего актриса обладает ведущей нарциссической чертой в своем архетипе.

Нарциссов отличает высокая требовательность и обесценивание себя. И довольно часто самооценка людей подобного типа зависит от внешних атрибутов – например, одежды или аксессуаров, поскольку они постоянно сравнивают себя с другими.

Специалист утверждает, что нарциссы вырастают в семьях, где ребенка много хвалили, а также тех, где родители были властными, и наследник был вынужден соответствовать их высоким стандартам.

"У Юлии – второй вариант. В интервью она рассказывала о строгости мамы и папы и о том, как ее травили в детстве из-за худобы", – говорит Макаренко.

Психолог утверждает, что именно благодаря нарциссам в мире создается много прекрасного, поскольку они во всем стремяться быть лучшими. Актеры с такой личностной особенностью уделяют максимум тому, чтобы оттачивать свое профессиональное мастерство и идеально выглядеть в кадре.

Источник: Страсти
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