Тест: отгадайте предмет под микроскопом

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Мир, который виден только под микроскопом, сильно отличается от пространства, окружающего человека. Многие и не догадываются, как выглядят привычные вещи, если на них направить увеличительный аппарат с высоким разрешением.
Необычный тест предлагает вам угадать, фотография какого предмета под микроскопом выложена в вопросе. Опираться на знания в этом задании будет сложно, зато можно проверить свою интуицию и удачливость.
Любопытный тест займет всего пару минут, но даст вам возможность узнать, как выглядят привычные вещи под микроскопом. Многих удивит то, что они увидят.
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