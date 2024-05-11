Сябитова рассказала об отношении русских женщин к иностранным кавалерам

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Известная телесваха Роза Сябитова обратила внимание на изменение брачных предпочтений российских женщин. Если раньше многие представительницы прекрасной половины человечества мечтали выйти замуж за иностранца и покинуть родную страну, то теперь такие желания заметно поумерились.
Телеведущая отмечает, что женщины тоже внимательно следят за событиями на международной арене, а также продолжающимся жестким давлением западных стран на Россию в экономическом плане.
В целом негативная ситуация привела к тому, что зарубежные женихи потеряли актуальность для россиянок. Наши женщины все активнее проявляют патриотизм и предпочитают соотечественников. Кроме того, жизнь в России стала даже лучше, чем в западных странах. Так что теперь женщины предпочитают искать любовь на родине.
Судно моментально ушло под воду