Рабочие методы борьбы с черными точками

Рабочие методы борьбы с черными точками
Фото: www.unsplash.com
Чистая кожа повышает уверенность в себе

Черные точки на лице – частая проблема как у женщин, так и у мужчин. Они портят внешний вид и создают отталкивающее впечатление. Но с помощью правильно подобранной косметики и аппаратных процедур от проблемы можно легко избавиться. Какие средства стоит использовать для этого, рассказала корейский бьюти-эксперт и основательница Bonya’s Box Ким Бо Хян.

Причины появления черных точек

Черные точки на лице в медицине называются комедонами открытого типа. Это одна из разновидностей акне, которая образуется из-за повышенной секреции сальных желез и нарушения кератинизации – образования и отшелушивания кожных клеток. Устья фолликулов забиваются себумом и отмершими частицами эпидермиса, которые окисляются – и, в результате, возникает черная точка. Если комедон присутствует в сально-волосяном протоке длительное время, под влиянием грибков и бактерий развивается воспалительный процесс, приводящий к еще более тяжелым формам акне.

Чаще всего открытые комедоны возникают у подростков под влиянием гормональных изменений в организме, но встречаются и у людей среднего возраста. Пусковыми факторами для их появления могут быть:

эндокринные нарушения;

генетическая предрасположенность;

заболевания половой сферы;

частые стрессы;

злоупотребление сладкими, молочными продуктами;

неправильный уход за кожей.

Если причина возникновения комедонов кроется во внутренних заболеваниях, требуется комбинированный подход в лечении и коррекция рациона. Но порой достаточно грамотно выбрать уходовые средства и процедуры.

Гидрофильное масло

Это общее название очищающий масел, содержащих в составе эмульгатор. При контакте с водой средство превращается в эмульсию и легко смывается с кожи. При правильном применении оно эффективно справляется с загрязнениями и помогает избавиться от черных точек.

Для этого нанесите гидрофильное масло после демакияжа и умывания на проблемную зону и бережно массируйте участок с черными точками. Можно повторять процедуру 2-3 раза в неделю.

Ультразвуковой пилинг кожи

Это физический пилинг, в ходе которого с помощью воды или специальных средств очищаются поры и поверхность кожи. Бережный и эффективный метод позволяет в течение недели убрать черные точки.

Аппаратная методика основывается на способности волн ультразвука проникать глубоко в ткани. Создавая легкую вибрацию, они усиливают кровоток и лимфодренаж, активизируют клеточный метаболизм, синтез коллагена и эластина, а также регенерацию, благодаря чему ороговевший слой отшелушивается активнее.

Под воздействием УЗ-волн отмечается расширение капилляров и устьев пор, из-за чего очищение проходит быстрее и эффективнее. Использование специальных препаратов на всех этапах процедуры позволяет глубоко увлажнить кожу, устранить дефициты и воспаление.

В результате кожа не только очищается от черных точек, но и приобретает упругость, свежий, здоровый вид. Аппаратная процедура безболезненная и подходит даже подросткам.

Салициловая кислота или экстракт коры белой ивы

Эти два компонента хорошо справляются с очищением пор. Они могут входить в состав тонер-эссенций либо пэдов, пропитанных тонером с салициловой кислотой. Средства можно наносить на зону носа на 2-3 минуты либо на все лицо. Для достижения результата важно использовать их регулярно в правильной дозировке и, конечно же, не забывать, что после очищающих процедур необходимо охлаждать и увлажнять проблемную зону, чтобы в порах снова не скапливались новые загрязнения.

Черные точки – серьезная проблема, которая может привести к воспалительным процессам и дерматологическим заболеваниям. Реагировать на нее следует при появлении первых комедонов. Ультразвуковая чистка, гидрофильное масло и косметика с салициловой кислотой помогут справиться с ними в короткие сроки. Для более эффективного лечения стоит проконсультироваться с дерматологом и эндокринологом.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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