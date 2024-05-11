Актриса Наталья Бочкарева назвала диеты и спорт секретом стройности

Звезда сериала "Счастливы вместе" раскрыла секрет стройности
Наталья Бочкарева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Артистка выглядит потрясающе

В свое время телесериал "Счастливы вместе" пользовался невероятной популярностью. Россияне с большим интересом наблюдали за жизнью семейства Букиных. Звезда киноленты Наталья Бочкарева уже разменяла пятый десяток, однако продолжает роскошно выглядеть.

Актриса не стала скрывать свои секреты и рассказала, что помогает ей сохранять стройность и красоту. Секрет вечной молодости Бочкаревой достаточно прост – артистка часто сидит на диетах, а также много занимается спортом. Наталья ограничивает себя в сладостях и старается почаще есть овощи и фрукты.

Что касается спорта, Бочкарева подчеркнула, что совсем не обязательно изнурять себя в тренажерных залах. Главное, чтобы занятия были по душе. Можно много гулять, кататься на велосипеде или заниматься танцами. Такие активности отлично сказываются на фигуре и помогают всегда оставаться в хорошей форме.

Источник: Леди Mail.ru ✓ Надежный источник

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