Продюсер Тевосова рассказала, почему Харламова выгнали из КВН

Инцидент случился много лет назад

Команда КВН "Незолотая молодежь" в свое время была невероятно популярной. В ее состав входили Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов, которым в итоге удалось добиться больших высот в шоу-бизнесе. Но чемпионами в комедийной игре им так и не удалось стать. Продюсер Диана Тевосова, которая играла вместе с ними и была директором команды, рассказала, почему это произошло.

По ее словам, чемпионства "Незолотой молодежи" не случилось из-за выходки Гарика Харламова. Как известно, все участники игр на "Первом" подписывают документ, по которому не имеют права принимать участие в публичных мероприятиях без согласования с компанией Маслякова. Однако юморист решил, что предупреждать кого-либо необязательно, дав концерт на стороне.

После этого Александр Васильевич вызвал команду на ковер и сообщил, что хотел бы видеть "Незолотую молодежь" в играх КВН и дальше.

"Но сказал еще, что Харламова не будет в игре... И вот таким образом команда лишилась одного из главных своих игроков", – вспомнила продюсер.

В итоге они отыграли еще одну игру и перестали участвовать в проекте. Тевосова после перешла в команду "Обычные люди", которая позже стала чемпионом КВН.

Ранее сообщалось, что Александр Масляков страдает от опухоли в легких. Из-за болезни он больше не принимает участие в съемках эфиров.