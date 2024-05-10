Продюсер Тевосова рассказала, почему Харламова выгнали из КВН

Появились подробности конфликта Маслякова с Харламовым
Александр Масляков. Кадр: YouTube.com
Инцидент случился много лет назад

Команда КВН "Незолотая молодежь" в свое время была невероятно популярной. В ее состав входили Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов, которым в итоге удалось добиться больших высот в шоу-бизнесе. Но чемпионами в комедийной игре им так и не удалось стать. Продюсер Диана Тевосова, которая играла вместе с ними и была директором команды, рассказала, почему это произошло.

По ее словам, чемпионства "Незолотой молодежи" не случилось из-за выходки Гарика Харламова. Как известно, все участники игр на "Первом" подписывают документ, по которому не имеют права принимать участие в публичных мероприятиях без согласования с компанией Маслякова. Однако юморист решил, что предупреждать кого-либо необязательно, дав концерт на стороне.

После этого Александр Васильевич вызвал команду на ковер и сообщил, что хотел бы видеть "Незолотую молодежь" в играх КВН и дальше.

"Но сказал еще, что Харламова не будет в игре... И вот таким образом команда лишилась одного из главных своих игроков", – вспомнила продюсер.

В итоге они отыграли еще одну игру и перестали участвовать в проекте. Тевосова после перешла в команду "Обычные люди", которая позже стала чемпионом КВН.

Ранее сообщалось, что Александр Масляков страдает от опухоли в легких. Из-за болезни он больше не принимает участие в съемках эфиров.

Источник: YouTube
По теме

США и Филиппины нанесли сокрушительные удары по китайскому танкеру

Судно моментально ушло под воду

Снесли пушкой: во время инаугурации президента произошел неприятный инцидент

Случившееся попало на видео

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей