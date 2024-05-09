Хорошо ли вы помните пословицы и поговорки?

Русский язык богат на всевозможные присказки, пословицы и поговорки. Во многом именно из-за этого иностранцам так сложно учить наш язык. Впрочем, иногда и сами россияне путаются в значении некоторых словосочетаний.



Предлагаем пройти необычный тест на знание народных мудростей. Проверьте себя и выясните, так ли хорошо вы понимаете значения пословиц и поговорок.

Короткое задание с вопросами поможет освежить память, отвлечет от насущных проблем, а возможно и познакомит вас с новыми пословицами и поговорками. После прохождения теста вы наверняка сможете блеснуть перед знакомыми яркой народной мудростью.