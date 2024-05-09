Врач Дианова назвала спаржу полезной для сердца и мужского здоровья

Назван полезный для сердца и мужского здоровья овощ
Фото: www.unsplash.com
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Стоит приглядеться к этому продукту

Медицинские эксперты в один голос трубят о том, как важно правильно питаться. При разумном подходе к формированию домашнего меню можно избежать многих болезней, укрепить организм и обеспечить себе долгую, счастливую жизнь.

Известный российский гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова рассказала о продукте, который укрепляет сердечно-сосудистую систему, а также благотворно сказывается на мужском здоровье. Речь идет о спарже.

Как сообщила медик, этот продукт очень полезен при железодефицитной анемии и заболеваниях сердца. В этом овоще есть необходимые организму минералы – железо, магний, медь и марганец. Также регулярное употребление данного растения повышает уровень тестерона. Эксперт посоветовала обратить внимание на спаржу и почаще добавлять ее в блюда.

Источник: Радио "Спутник" ✓ Надежный источник

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