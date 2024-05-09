Финалист "Голоса" Георгий Русских раскрыл свою реакцию на похвалу от Пугачевой

Парень оказался в тройке победителей шоу

Участник команды Преснякова, занявший на проекте "Голос" второе место, Георгий Русских вспомнил, как его похвалила Алла Пугачева. Артистка упомянула парня в своих соцсетях и высоко отметила его выступление во время слепых прослушиваний.

Парень говорит, что не был знаком с Примадонной лично, поэтому ее высказывание стало для него большим удивлением.

"Когда я увидел ее пост, то закричал на весь дом", – вспомнил певец.

Он говорит, что после этого начал бегать от радости и хвастаться публикацией перед своими друзьями-музыкантами. Этот момент в целом принес ему массу положительных эмоций.

Владимир Пресняков во время совместной работы оказался для него идеальным наставником. Он не менял его, позволяя быть самим собой на сцене, а все советы от артиста были парню невероятно полезными. Георгий считает, что его попадание в исполнителю было судьбоносным.

Русских рассказал, что вся семья была рада, когда он занял второе место на "Голосе". И отец всегда поддерживал его в творческом пути.