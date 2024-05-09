Финалист "Голоса" Георгий Русских раскрыл свою реакцию на похвалу от Пугачевой

Финалист "Голоса" раскрыл свою реакцию на похвалу от Пугачевой
Георгий Русских. Фото: соцсети
Парень оказался в тройке победителей шоу

Участник команды Преснякова, занявший на проекте "Голос" второе место, Георгий Русских вспомнил, как его похвалила Алла Пугачева. Артистка упомянула парня в своих соцсетях и высоко отметила его выступление во время слепых прослушиваний.

Парень говорит, что не был знаком с Примадонной лично, поэтому ее высказывание стало для него большим удивлением.

"Когда я увидел ее пост, то закричал на весь дом", – вспомнил певец.

Он говорит, что после этого начал бегать от радости и хвастаться публикацией перед своими друзьями-музыкантами. Этот момент в целом принес ему массу положительных эмоций.

Фото: соцсети

Владимир Пресняков во время совместной работы оказался для него идеальным наставником. Он не менял его, позволяя быть самим собой на сцене, а все советы от артиста были парню невероятно полезными. Георгий считает, что его попадание в исполнителю было судьбоносным.

Русских рассказал, что вся семья была рада, когда он занял второе место на "Голосе". И отец всегда поддерживал его в творческом пути.

Источник: The Voice

США и Филиппины нанесли сокрушительные удары по китайскому танкеру

Судно моментально ушло под воду

Снесли пушкой: во время инаугурации президента произошел неприятный инцидент

Случившееся попало на видео

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей