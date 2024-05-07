Кабаева прокомментировала инаугурацию президента России

Кабаева высказалась о президенте России
Фото: skygrace.ru
Чемпионка пообщалась с журналистами

Спортсменка Алина Кабаева оказалась в числе гостей на инаугурации президента Российской Федерации. Она отметила, что событие является очень важным для любого государства, поскольку объединяет людей по всей стране и укрепляет ее изнутри. 

По словам гимнастки, сейчас любые политические процессы не являются простыми из-за происходящего в международном поле. Однако, несмотря на все сложности, народ пришел на выборы и поддержал президента.

"Мы, как избиратели, видим, что наш лидер опирается не на зарубежные страны, а опирается на свой народ. В этом и есть залог всех наших успехов и побед", – сказала она с улыбкой.

Также Алина Кабаева в беседе с журналистами сообщила, что российские спортсмены могут принять участие в Олимпиаде без государственной символики, если на это согласится Минспорта. 

Олимпийская чемпионка отметила, что сейчас в стране продолжают активно развиваться спорт и международные соревнования без запретов на использование российских флагов и гимна. Например, недавно российские гимнастки одержали победу в Пекине и праздновали это под символикой своей страны.

На инаугурации принимало участие много известных людей. Среди них оказались SHAMAN, Стас Михайлов, Диана Гурцкая, Александр Поветкин и другие.

Ранее в Сети появилось видео, как Алина Кабаева жестко отчитывает молодую гимнастку после неудачного выступления.

Источник: 78.ru
По теме

В США раскрыли, какой удар Москва готовит НАТО на Украине

Киевский режим – далеко не единственная цель российских бойцов

Избил и ограбил: во Владивостоке схватили агрессивного американского военного

Парень влюбился в русскую девушку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей