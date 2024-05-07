Кабаева прокомментировала инаугурацию президента России

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Спортсменка Алина Кабаева оказалась в числе гостей на инаугурации президента Российской Федерации. Она отметила, что событие является очень важным для любого государства, поскольку объединяет людей по всей стране и укрепляет ее изнутри.
По словам гимнастки, сейчас любые политические процессы не являются простыми из-за происходящего в международном поле. Однако, несмотря на все сложности, народ пришел на выборы и поддержал президента.
"Мы, как избиратели, видим, что наш лидер опирается не на зарубежные страны, а опирается на свой народ. В этом и есть залог всех наших успехов и побед", – сказала она с улыбкой.
Также Алина Кабаева в беседе с журналистами сообщила, что российские спортсмены могут принять участие в Олимпиаде без государственной символики, если на это согласится Минспорта.
Олимпийская чемпионка отметила, что сейчас в стране продолжают активно развиваться спорт и международные соревнования без запретов на использование российских флагов и гимна. Например, недавно российские гимнастки одержали победу в Пекине и праздновали это под символикой своей страны.
На инаугурации принимало участие много известных людей. Среди них оказались SHAMAN, Стас Михайлов, Диана Гурцкая, Александр Поветкин и другие.
Ранее в Сети появилось видео, как Алина Кабаева жестко отчитывает молодую гимнастку после неудачного выступления.
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