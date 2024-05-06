Психологические факторы, которые влияют на ценовую чувствительность потребителя

Клиенты часто опираются на первую предоставленную информацию при принятии решений

Сегодня именно цена часто становится решающим фактором покупки. Понимание того, что заставляет потребителя считать продукт или услугу стоящими своих денег, является ключом к успешному ценообразованию. О феномене ценовой чувствительности и о том, что на нее влияет, рассказывает Анастасия Кондакова – инвестор, эксперт по передовым стратегиям в ритейле и искусственному интеллекту, создатель бренда товаров для дома "Redecoro" и ex. соучредитель.



Психология и цена на товар: основные факторы влияния

Исследование этой темы может предоставить бизнесу ценные инсайты для разработки стратегий ценообразования, которые будут восприняты потребителями как адекватные и справедливые.

Восприятие качества

Вы когда-нибудь задумывались, почему готовы заплатить дороже за товар, который не сильно отличается от дешевого аналога? Или почему некоторые бренды кажутся вам более привлекательными, даже если их ценник зашкаливает? Ответ кроется в магии восприятия качества и его влиянии на ценовую чувствительность.

Стоимость товара часто ассоциируется с его характеристиками. Высокая цена может создавать впечатление эксклюзивности продукта. Восприятие качества – сложный процесс, в котором ожидания, опыт и даже эмоции потребителя играют ключевую роль. Если продукт считается высококачественным, мозг человека автоматически делает вывод, что он стоит своих денег.

Например, люксовые бренды используют высокие цены не только для покрытия расходов на производство, но и для поддержания имиджа превосходства. Таким образом, потребители, которые ценят статус, могут быть менее чувствительны к цене.

Эффект якорения

Это происходит, когда потребители опираются на первую предоставленную информацию ("якорь") при принятии решений. Если человеку сначала предложить товар по высокой цене, то последующие варианты меньшей стоимости будут восприняты как более выгодные. Магазины часто используют этот метод, изначально завышая цены, а затем предлагая скидки.

Эффект якорения – мощный инструмент в арсенале маркетологов, поэтому каждому потребителю важно понимать механизм его работы, чтобы не попадаться на такую уловку.

Предыдущий опыт

Такой опыт формирует ожидания клиента. Когда вы покупаете товар или услугу, мозг автоматически сравнивает новую информацию с тем, что вы уже знаете. Этот аналитический процесс влияет на восприятие стоимости: можно почувствовать, что вы получили больше за свои деньги, даже если фактическая цена была выше.

Ценность продукта в глазах потребителя не всегда напрямую связана с уплаченной за него суммой. Например, если кто-то ранее пользовался высококачественной электроникой, он готов платить больше за новые устройства того же бренда.

Для бизнеса понимание влияния прошлого опыта на ценовую чувствительность имеет решающее значение. Компании используют этот эффект себе на пользу, стремясь создавать положительные ассоциации со своим продуктом. Управление ожиданиями потребителей через качество, обслуживание и последовательное ценообразование помогает сформировать лояльную клиентскую базу с более низкой чувствительностью к ценам.

Внутренняя ценность

Ценовая чувствительность также зависит от личного восприятия продукта. Интересы, хобби или убеждения человека влияют на его отношение к стоимости товара. Например, коллекционер редких предметов готов заплатить значительную сумму за уникальный экземпляр, в то время как для широкой аудитории такая покупка покажется неоправданно дорогой.

Психология справедливости

Это знания о том, как восприятие честности и равенства влияет на решения человека. В контексте потребления оно означает, что потребители оценивают стоимость товара, опираясь на свои представления о справедливости.

Если цена кажется обоснованной и честной, клиент склонен проявлять меньшую чувствительность к ней, даже если она выше среднего. В противном случае стоимость может вызвать отторжение.

Уменьшение ценовой чувствительности: как этого добиться

Для бизнеса ключом к решению проблемы является создание восприятия справедливости цены. Что нужно для этого предпринять?

Объясняйте потребителям, почему ваш продукт стоит именно столько. Прозрачность процесса формирования цены помогает укрепить доверие.

Показывайте, что часть доходов идет на социальные нужды или благотворительность. Это создает впечатление, что покупка способствует общему благу.

Предлагайте персональные условия для постоянных клиентов. Это не только дает ощущение эксклюзивности, но и подчеркивает заботу о потребителе.

Понимание психологических аспектов, влияющих на ценовую чувствительность, открывает перед бизнесом возможности для разработки эффективных стратегий, помогает глубже понять потребности аудитории и создать прочную клиентскую базу.