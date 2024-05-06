Секреты высокого либидо. Что нужно знать?

Интимные отношения важны для гармонии в союзе

Термин "либидо", введенный в употребление психиатром З. Фрейдом, – одно из главных понятий теории психоанализа. Он используется для описания проявлений сексуальной энергии. Уровень полового влечения у всех разный – это индивидуальная характеристика, которая зависит от многих условий и обстоятельств. О факторах, влияющих на либидо, и доступных способах повысить его рассказала Виктория Толстоносова – трихолог, нутрициолог.

Пропало желание: в чем причина?

Все, что касается сексуальной сферы человека, связано с работой сложных внутренних механизмов. Главную роль здесь играет выработка половых гормонов – тонкий процесс, который зависит от состояния организма в целом. Низкий уровень либидо часто является следствием длительного нервного напряжения, переутомления, дефицита энергии, плохого сна, неправильного питания и различных заболеваний. Качество отношений в паре также сказывается на выраженности полового влечения.

Разобравшись с этими проблемами, можно значительно улучшить либидо и наладить свою интимную жизнь. В большинстве случаев для этого совсем не обязательно обращаться за медицинской помощью и принимать лекарства. Благополучие в сексе во многом определяется действиями и привычками самого человека.

Самостоятельные меры для повышения либидо

Безусловно, здесь необходим индивидуальный подход, однако есть и общие рекомендации, которые помогут сохранить высокий уровень половой активности.

Поддержание здорового образа жизни

Достаточный сон, сбалансированное питание, регулярные физические упражнения, навыки управления стрессом – все это положительно влияет на гормональный баланс и кровообращение, что очень важно для сексуального влечения.

⦁ Полноценный рацион должен содержать ценные белки, качественные жиры, растительную пищу, богатую полезными нутриентами.

0. Регулярная физическая активность дает организму бодрость, улучшает кровоснабжение всех систем, стимулирует синтез гормонов радости, поэтому способствует повышению либидо.

1. Разумный режим труда и отдыха, полноценный сон поддерживают общее здоровье, в том числе и сексуальную сферу. Научные данные свидетельствуют о том, что сокращение сна на 2-3 часа приводит к серьезным проблемам с либидо. Переработки, авралы, излишнее увлечение профессиональной деятельностью также не способствуют развитию интереса к половым контактам.

2. Отличный способ справиться с напряжением в течение дня – короткие сеансы медитации и дыхательные упражнения. При всей своей простоте данные методы эффективно справляются со стрессом, нормализуют гормональный фон и повышают сексуальное влечение.

3. Важно отказаться от зависимостей, которые отравляют и ослабляют ваш организм. Например, нездоровое пристрастие к спиртным напиткам негативно воздействует на интерес к близости, вызывает нарушения в работе нервной и эндокринной систем. Для усиления либидо следует также избегать курения и прочих вредных привычек, токсичных для здоровья в целом.

Гармонизация личных отношений

Скрытые обиды и накопившийся негатив негативно влияют на интимную жизнь. Поэтому необходимо изменить характер взаимодействия, не подавлять эмоции, наладить открытое и честное общение с любимым человеком. Здоровая атмосфера в паре позволит избежать острых ситуаций и неприятных конфликтов, положительно скажется на сексуальных отношениях. Даже если вы давно вместе, делайте друг другу сюрпризы, устраивайте романтические вечера и совместные мероприятия – тем самым вы поддержите огонь страсти и взаимное притяжение. Близость, доверие, забота также способствуют усилению либидо.

Отказ от некоторых медицинских препаратов

Многие женщины принимают гормональные контрацептивы, которые могут угнетать влечение к партнеру. Необходимо подумать об их замене на другие средства после консультации со специалистом. Такие препараты сокращают синтез тестостерона – полового гормона, влияющего на либидо. При наличии хронических заболеваний, приеме определенных лекарств или возрастных изменениях следует обратился к врачу и скорректировать терапию.

Психологическая помощь

Некоторые психологические состояния могут заметно снижать влечение к сексу. Не стоит думать, что со временем ситуация наладится. Уровень либидо нередко снижается из-за тревожных расстройств и депрессии, поэтому вам необходима консультация профессионала. Правильная стратегия лечения позволит справиться со стрессом, избежать кризисов и вернуть внутреннюю гармонию.

Низкая сексуальная активность зачастую является показателем проблем в различных сферах жизни человека. Чтобы повысить либидо, следует выяснить истинную причину сбоя половой функции и принять соответствующие меры. При этом не стоит забывать, что каждый организм уникален и требует индивидуального подхода.