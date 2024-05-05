Водонаева рассказала об отношениях с Боней после 20 лет вражды

Водонаева раскрыла отношение к Боне после 20 лет вражды
Алена Водонаева. Фото: Alexey Belkin/Business Online/www.globallookpress.com/
Когда-то девушки даже подрались

Популярный телепроект "Дом-2" дал путевку в жизнь многим талантливым девушкам. Одними из самых ярких выпускниц скандальной телестройки стали Ольга Бузова, Виктория Боня и Алена Водонаева. При этом две последние долгое время были в жесткой конфронтации. 

Модель и телеведущая Алена Водонаева рассказала, как спустя несколько десятилетий складываются ее отношения с коллегой по шоу-бизнесу Викторией Боней. Оказалось, что девушки давно зарыли топор вражды, хотя во времена популярного телепроекта сильно ссорились, а однажды даже подрались. 

Алена призналась, что теперь их с Викторией связывают очень теплые, родственные чувства. Девушки совсем не похожи, придерживаются разных взглядов на жизнь, однако спустя 20 лет ощущают взаимную тягу и расположение. Звезды успешно работают над совместными проектами и давно перестали враждовать. 

"Это нельзя назвать дружбой, но это даже не впишется в формат дружбы", – поделилась Водонаева.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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