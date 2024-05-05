Каким вырос внебрачный сын Евдокимова от мулатки - фото

Парень хотел стать военным в подростковом возрасте

Михаил Евдокимов ушел из жизни 18 лет назад. И недавно 20 лет исполнилось его внебрачному сыну от любовницы Инны Беловой. Мальчик не знал своего отца, но, как признавалась женщина, очень похож на него характером – такой же смелый и веселый. И внешне он тоже сильно напоминает юмориста.

Парень признавался однажды, что хотел бы связать свою карьеру с военным делом. Он отучился в кадетском корпусе, но неизвестно, смог ли осуществить свою мечту. Когда-то по вечерам Даниил просматривал передачи с участием отца, хотя совершенно не понимал его шуток. Мальчик рассказывал, что делал это для того, чтобы понять, каким был Евдокимов при жизни.

При этом Инна всегда с уважением относилась к памяти артиста. Она понимала, что их семьи он не уйдет, поэтому долгое время скрывала от Михаила беременность. Раньше она вместе с сыном часто ездила на Алтай, привозила цветы на могилу бывшего возлюбленного. Сейчас они тоже вспоминают о Евдокимове, но, как правило, в домашнем кругу.