Актриса Чиповская рассказала об ограничениях в еде после 35 лет

Актриса Чиповская рассказала об ограничениях в еде после 35 лет
Анна Чиповская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com/
С годами приходится пересматривать привычное меню

Популярная российская актриса Анна Чиповская рассказала о том, как ей удается поддерживать идеальный внешний вид. Как известно, в этом вопросе самое главное – следить за тем, что появляется в тарелке.

Известная артистка напомнила, что с годами обменные процессы в организме заметно замедляются. То, что никак не сказывалось на фигуре в 20 и даже 30 лет, по наблюдениям артистки, после 35 лет может привести к неприятным последствиям. Так что не стоит думать, что если всякие вкусности в молодости не вредили вашей фигуре, так будет всегда.

Чиповская рассказала, какие ограничения в еде стала соблюдать после 35 лет. Знаменитость быстро поняла, что к питанию нужно относиться более осознанно. Не стоит баловать себя любимыми вкусняшками в вечернее время.

"С возрастом приходится более внимательно следить за своим рационом. <…> После 35 лет пиццу уже не стоит употреблять на ночь", – рассказала звезда.

Источник: The Voice ✓ Надежный источник

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