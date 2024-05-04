СМИ сообщили о проблемах в браке Лопес и Аффлека

Стало известно о проблемах в браке Лопес и Аффлека
Кадр: YouTube.com
Между возлюбленными начали возникать серьезные противоречия

Спустя год после заключения брака в отношениях Дженифер Лопес и Бена Аффлека начались трудности. Источники сообщают, что из-за работы они вынуждены находится в разных городах впервые за долгое время, и каждый из супругов переносит этот период по-своему.

Аффлек невероятно счастлив, что снимается в картине в Лос-Анджелесе, ему нравится его занятость. А вот Лопес переносит это хуже – ей постоянно требуется подтверждение, что ее любят и обожают в этих отношениях, этого она просит от супруга, но не получает того, чего хочет. В результате актер уходит в оборону и становится угрюмым.

Знакомые с ситуацией люди говорят, что отношения знаменитостей дали трещину. Период эйфории и влюбленности между ними закончился, и теперь пришел момент столкнуться с суровой реальностью.

"Ощущение такое: если они хотят остаться в браке, им обоим необходимо внести некоторые коррективы в свое поведение", – говорят источники.

По их словам, проблемы начались после того, как Лопес столкнулась с трудностями в карьере. Ее альбом и документальный фильм не оправдали возложенных надежд. Поговаривают, что Дженифер ведет себя так, словно пребывает в собственном воображаемом мире – многие называют ее нарциссом, фальшивкой и человеком, который глух к реальности вокруг. 

Дополнительно певица устала от пристрастия Аффлека к курению. Она называет его привычку отвратительной и требует, чтобы муж от нее отказался. До этого артистка считала, что сможет закрыть на недостаток избранника глаза.

Источник: Life&Style

"Пути назад нет": в Германии предупредили о сомнительной провокации на Украине

Эскалация выйдет боком всем

Вашингтон обидно задел ключевого союзника в заявлении об "ужасной" России

Неосторожные слова могут привести к серьезным последствиям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей