СМИ сообщили о проблемах в браке Лопес и Аффлека

Между возлюбленными начали возникать серьезные противоречия

Спустя год после заключения брака в отношениях Дженифер Лопес и Бена Аффлека начались трудности. Источники сообщают, что из-за работы они вынуждены находится в разных городах впервые за долгое время, и каждый из супругов переносит этот период по-своему.

Аффлек невероятно счастлив, что снимается в картине в Лос-Анджелесе, ему нравится его занятость. А вот Лопес переносит это хуже – ей постоянно требуется подтверждение, что ее любят и обожают в этих отношениях, этого она просит от супруга, но не получает того, чего хочет. В результате актер уходит в оборону и становится угрюмым.

Знакомые с ситуацией люди говорят, что отношения знаменитостей дали трещину. Период эйфории и влюбленности между ними закончился, и теперь пришел момент столкнуться с суровой реальностью.

"Ощущение такое: если они хотят остаться в браке, им обоим необходимо внести некоторые коррективы в свое поведение", – говорят источники.

По их словам, проблемы начались после того, как Лопес столкнулась с трудностями в карьере. Ее альбом и документальный фильм не оправдали возложенных надежд. Поговаривают, что Дженифер ведет себя так, словно пребывает в собственном воображаемом мире – многие называют ее нарциссом, фальшивкой и человеком, который глух к реальности вокруг.

Дополнительно певица устала от пристрастия Аффлека к курению. Она называет его привычку отвратительной и требует, чтобы муж от нее отказался. До этого артистка считала, что сможет закрыть на недостаток избранника глаза.