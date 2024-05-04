Известный комик Детков заявил о переезде в Лондон

По его признанию, он и сам не ожидал, что с ним произойдет подобное

Популярный в России комик Сергей Детков признался, что переехал в Великобританию. До этого он вернулся из России на Украину после своего ухода из юмористического проекта "ЧБД".

Детков признался, что последний год он проживает в Лондоне. При этом сам юморист родом из Запорожья.

"Я никогда в жизни не думал, что из дуэта Лепса и Тимати в итоге в Лондоне я буду жить", – пошутил он.

Сергей Детков покинул "ЧБД" в 2020 году – в шоу его заменил Илья Макаров. До этого он выступал со своими стендап-монологами на ТНТ. После своего решения уйти из проекта юморист перебрался на Украину, где, как сам признавался, ему гораздо лучше, чем в Москве.

Ранее известный комик раскрыл свои заработки на ТНТ.