Тест для киноманов: отгадайте фильм по зажигательному танцу

С заданием справятся только истинные ценители кинематографа

Многие советские киноленты можно пересматривать десятки раз. В нашей стране найдется немало людей, которые способны наизусть пересказать наиболее выдающиеся фильмы советского периода. Проверьте свои знания и попробуйте угадать картину по зажигательному танцу.



Яркие сцены из многих советских фильмов стали своего рода визитными карточками того времени. Немало киноманов способны угадать фильм по одному кадру. Предлагаем проверить, можно ли отнести вас к настоящим ценителям кинематографа.

Необычный и познавательный тест займет всего несколько минут, зато позволит освежить в памяти лучшие советские фильмы, отвлечет от насущных проблем, а возможно сподвигнет пересмотреть некоторые шедевры отечественного кинематографа.