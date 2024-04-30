Друзья рассказали о состоянии Эмбер Херд после суда с Джонни Деппом

Знаменитость полностью посвятила себя материнству

После скандального судебного процесса с бывшим супругом Джонни Деппом американская актриса Эмбер Херд отправилась жить в Испанию вместе с дочерью, которая появилась на свет во время разбирательств. Кто стал отцом и как был рожден ребенок – публично не раскрывалось.

Инсайдеры говорят, что артистка решила уехать из США и продать свой дом за 1,1 млн долларов, поскольку чувствовала "слишком много хаоса". Она проиграла дело и считала, что с ней обращались соответственно вердикту.

"Она чувствовала себя изгоем", – заявили люди, знакомые с ситуацией.

Сперва Херд скрывалась на Майорке, где взяла имя Марта Джейн Каннари, а после переехала в Мадрид. Утверждается, что в Европе знаменитость смогла полностью сосредоточиться на материнстве, гулять с дочерью в парке и проводить с ней больше времени.

Известно, что актриса свободно говорит на испанском языке. И в последнее время ей стало гораздо лучше после скандального суда, который нанес ей серьезную психологическую травму. Сейчас Эмбер готова снова приступить к съемкам и готовится к появлению в кадре. Например, очевидцы часто видят ее во время пробежек в парке.