Николай Басков объявлен пятым ведущим "Премии МУЗ-ТВ"

14 июня состоится вручение национаальной телевизионной премия в области популярной музыки МУЗ-ТВ. Стали известны все ведущие церемонии.

Эта престижная награда вручается с 2003 года. Тарелки от "МУЗ-ТВ" не вручались в последние два года по объективным причинам. Но теперь церемония возвращается к зрителям. С большим размахом!

Первые ведущие грядущей 14 июня в ЦСКА-арене Премии стали известны еще в марте. Тогда на пресс-завтрака было объявлено, что на сцену в июне  выйдут Лера Кудрявцева, Владимир Маркони, Лолита, и Клава Кока. А интрига с пятым ведущим сохранилась вплоть до звездного гала-ужина. Правда, поклонники Сергея Лазарева надеялись, что это будет он. И даже пытались угадать его профиль по анонсам. 

Но оказалось, что новым ведущим стал Николай Басков. Он уже вел премию в 2005 и 2006 года. И вот теперь, спустя 18 лет, певец возвращается на "МУЗ-ТВ" в роли ведущего. Он поможет оглашать результаты голосования экспертов и зрителей в каждой из 12 номинаций.

Стоит напомнить, что в разные году "Премию МУЗ-ТВ" вели Дмитрий Нагиев, Андрей Малахов, Иван Ургант, Оскар Кучера, Тимати,  Вадим Галыгин.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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