Власти Молдавии: участники группы "Би-2" попросили гражданство страны

Артисты ищут новый дом

Популярный музыкальный коллектив "Би-2" много десятилетий пользовался любовью российской публики. Однако теперь артисты строят свою жизнь за пределами нашей страны и позволяют себе сомнительные высказывания по поводу России. Любопытной информацией поделились власти Молдавии.



Выяснилось, что некоторые участники рок-группы и члены их семейств запросили возможность получить молдавское гражданство. Такие сведения озвучил руководитель администрации лидера республики Адриан Бэлуцел. Если просьба музыкантов будет удовлетворена, они станут счастливыми обладателями паспортов государства, соседствующего с Украиной.



Судя по всему, молдавская сторона настроена доброжелательно по отношению к артистам. По крайней мере, Бэлуцел отдельно подчеркнул, что Молдавия рада помочь всем, кто "выступает за мир". Политик добавил, что республика является гостеприимной страной, двери которой открыты для всех, кто разделяет ее взгляды и ценности.



"Сегодня несколько участников группы "Би-2" и членов их семей подали документы на получение гражданства Республики Молдова", – сообщил представитель молдавских властей.



Также Бэлуцел добавил, что творчество группы очень ценят в Молдавии, а вопрос о выдаче местных паспортов будет рассматриваться президентом страны Майей Санду в особом порядке.



Напомним, ранее стало известно об уходе одного из самых ярких участников музыкального коллектива "Би-2".



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