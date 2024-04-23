Принц Гарри поругался с Меган Маркл из-за детей

Принц Гарри поругался с Меган Маркл из-за детей
Фото: Darryl Dyck/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
У супругов не всегда сходятся взгляды в отношении наследников

Принц Гарри и Меган Маркл имеют разные взляды относительно того, как стоит воспитывать детей. Член королевской семьи в свое время невероятно устал от внимания прессы, которую он также винит в кончине своей матери. Актриса, напротив, всегда жаждала популярности и рассматривает наследников как способ почаще оказываться в СМИ. Эти противоречия приводят к частым ссорам между супругами.

Недавно стало известно, что Гарри все же смог отстоять свою точку зрения. В рамках соглашения пары с Netflix к выходу готовятся два проекта – кулинарное шоу Меган и передача о чемпионате США по поло, которое так любит принц. Кулинарный проект не будут снимать в особняке супругов, для это был выбран дом соседа, поскольку Гарри был против появления детей в кадре. Герцог Сассекский надеется, что сможет сохранить конфиденциальность своих наследников. 

Подобная новость появилась после того, как Марк заявила о желании вернуться в публичное пространство вместе с малышами Арчи и Лилибет. Однако это не нравится принцу, который утверждает, что общественное внимание оказало серьезное влияние на его взросление. И положительным опытом он это назвать не может.

Ранее эксперты по королевской семье заявили, что Меган Маркл продолжит войну с Кейт Миддлтон, не смотря на тяжелое заболевание у принцессы.

Источник: The Mirror
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