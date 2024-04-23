Варнава купила элитное жилье в Грузии

Артистка может претендовать на ВНЖ другого государства

Екатерина Варнава приобрела элитную недвижимость в Грузии. Апартаменты в курортном районе Батуми обошлись знаменитости в 15 млн рублей. Об этом сообщает The Voice.

Жилье артистки расположено на пятом этаже из двадцати в комплексе Wyndham Grand Batumi Gonio. Неизвестно, планирует ли Варнава использовать его для собственных нужд или рассматривает в качестве инвестиции. На сайте сети сказано, что место является лучшим выбором для тех, кто хочет получать пассивный доход со сдачи в аренду.

За покупку подобной недвижимости Екатерина Варнава также может претендовать на ВНЖ – его выдают на год, если человек приобрел жилье дороже 9 млн рублей. Продлевать документ можно ежегодно в течение 12 лет.

Как передает женский журнал "Клео.ру", соседями артистки станут чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и иноагент Андрей Макаревич.

Помимо грузинской квартиры, у Варнавы также есть апартаменты в Москве, которые она приобрела четыре года назад за 34 млн рублей. На покупке в то время настояла мать знаменитости.

Сейчас Екатерина ведет несколько проектов в соцсетях, а также выступает на корпоративах как в России, так и за границей.

Ранее публику ошеломила новая внешность Варнавы.