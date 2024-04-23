Толкалина показала стройную фигуру в купальнике

Знаменитость похвасталась подтянутыми ногами

Актриса Любовь Толкалина в последнее время стала амбассадором естественного старения. 46-летняя знаменитость старается не использовать декоративную косметику в повседневной жизни, предпочитая более натуральную собственную внешность. При этом она прибегает к услугам косметологов, но старается делать это аккуратно и не борщить.

Артистка также внимательно следит за своей фигурой, но не посещает тренажерные залы. Для красоты ей достаточно зарадки по утрам в течение 15 минут и занятий, которые приносят удовольствие – это танцы, бег и плавание.

Мясо Толкалина полностью исключила из своего рациона. Вместо него она предпочитает рыбу, а еще не отказывает себе в сладостях. Актриса против любых диет, которые могут привести к срывам.

Благодаря такому подходу Любовь без стеснения хвастается своей стройной фигурой в соцсетях. Недавно она опубликовала кадры из бассейна, на которых позирует в синем купальнике и демонстрирует стройные ноги, линию бедер и талии.

В комментариях люди сделали ей массу комплиментов по поводу ухоженной внешности.

"Люба, просто девочка, красивенная", – написала ее коллега Агата Муцениеце.

Ранее Толкалина показала лишнее на откровенном фото.