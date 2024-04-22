Дочка Эминема показала сочную фигуру в откровенном бикини

Девушка выросла настоящей красавицей

Российские и зарубежные знаменитости часто радуют своих поклонников откровенным контентом. Публичные личности не стесняются скидывать одежду и демонстрировать всему свету свою фигуру. На этот раз в социальных сетях активно обсуждают откровенную фотографию дочери известного американского рэпера Эминема.



Знойная красотка Хейли Джейд Скотт Мэтерс показала поклонникам сочную фигуру во время отдыха на яхте. 28-летняя наследница звезды надела стильное белое бикини, которое подчеркнуло женственные формы знаменитости. Высокая посадка трусов сделала акцент на крепких бедрах звезды, а лиф соблазнительно поддержал ее внушительный бюст.

Фотография была сделана во время девичника. Вскоре наследница Эминема сыграет свадьбу со своим возлюбленным Эваном Макклинтоком. Невеста вместе с подругами отдыхает в солнечной Флориде. В комментариях поклонники рассыпались в комплиментах. Люди подчеркивают, что жениху Хейли очень повезло – скоро он станет счастливым мужем горячей красотки.

К слову, ранее в социальных сетях активно обсуждали откровенную фотографию известной британской артистки.