Дочка Эминема показала сочную фигуру в откровенном бикини

Дочка Эминема показала сочную фигуру в откровенном бикини
Эминем. Фото: John Barrett/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com/
Девушка выросла настоящей красавицей

Российские и зарубежные знаменитости часто радуют своих поклонников откровенным контентом. Публичные личности не стесняются скидывать одежду и демонстрировать всему свету свою фигуру. На этот раз в социальных сетях активно обсуждают откровенную фотографию дочери известного американского рэпера Эминема.

Знойная красотка Хейли Джейд Скотт Мэтерс показала поклонникам сочную фигуру во время отдыха на яхте. 28-летняя наследница звезды надела стильное белое бикини, которое подчеркнуло женственные формы знаменитости. Высокая посадка трусов сделала акцент на крепких бедрах звезды, а лиф соблазнительно поддержал ее внушительный бюст.

Фото: соцсети

Фотография была сделана во время девичника. Вскоре наследница Эминема сыграет свадьбу со своим возлюбленным Эваном Макклинтоком. Невеста вместе с подругами отдыхает в солнечной Флориде. В комментариях поклонники рассыпались в комплиментах. Люди подчеркивают, что жениху Хейли очень повезло – скоро он станет счастливым мужем горячей красотки.

К слову, ранее в социальных сетях активно обсуждали откровенную фотографию известной британской артистки.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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