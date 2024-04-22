Садальский раскритиковал Михалкова за проведение кинофестиваля в период поста

"Рядится в совесть и честь нации": Садальский жестко высказался о Михалкове
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com, Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Знаменитость намекнул на двуличие Никиты Сергеевича

На прошлой неделе состоялся Московский международный кинофестиваль, который собрал множество российских и зарубежных звезд. Его президентом, как известно, является знаменитый режиссер Никита Михалков. Актер Станислав Садальский высказался о мероприятии и раскритиковал артиста за его проведение.

По словам звезды советского кино "О бедном гусаре замолвите слово", Михалков обманывает россиян, называя себя верующим человеком. И проведение ММКФ это доказало, ведь запрещается устраивать пышные гуляния в период Великого поста.

"Он занимается этим всю свою сознательную жизнь, лукавит, форисействует. Рядится в совесть и честь нации, но образ жизни его говорит обратное", – жестко высказался Садальский.

Артист отметил, что ему совершенно не нравится передача "Бесогон", которую ведет Михалков. И хотя, по его словам, режиссер наверняка является верующим человеком, у него вызывает вопросы, во что именно верит Никита Сергеевич.

Ранее Станислав Садальский резко высказался об общественнике Виталии Бородине, который является автором доносов на многих российских звезд.

Источник: Telegram
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