Садальский раскритиковал Михалкова за проведение кинофестиваля в период поста

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На прошлой неделе состоялся Московский международный кинофестиваль, который собрал множество российских и зарубежных звезд. Его президентом, как известно, является знаменитый режиссер Никита Михалков. Актер Станислав Садальский высказался о мероприятии и раскритиковал артиста за его проведение.
По словам звезды советского кино "О бедном гусаре замолвите слово", Михалков обманывает россиян, называя себя верующим человеком. И проведение ММКФ это доказало, ведь запрещается устраивать пышные гуляния в период Великого поста.
"Он занимается этим всю свою сознательную жизнь, лукавит, форисействует. Рядится в совесть и честь нации, но образ жизни его говорит обратное", – жестко высказался Садальский.
Артист отметил, что ему совершенно не нравится передача "Бесогон", которую ведет Михалков. И хотя, по его словам, режиссер наверняка является верующим человеком, у него вызывает вопросы, во что именно верит Никита Сергеевич.
Ранее Станислав Садальский резко высказался об общественнике Виталии Бородине, который является автором доносов на многих российских звезд.
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