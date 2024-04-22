Приглашенный Губерниевым парикмахер стал хватать ребенка грязными ручищами

Гадость: приглашенный Губерниевым парикмахер стал хватать ребенка грязными ручищами
Фото: пресс-служба
На своем веку спортивный комментатор повидал немало. Но теперь он будет бороться за справедливость

Знаменитый спортивный комментатор будет вести реалити "Черный список" на канале "Пятница!". Дмитрий Губерниев проверит различные компании и частных лиц в сфере бытовых услуг в трех ценовых сегментах: дешевом, среднем и дорогом. Недобросовестные исполнители будут навсегда занесены в черный список, а за оказание услуг высокого качества мастера получат двойную оплату труда.  

В первых выпусках Губерниев оценит мастеров, которые приходят к нам в дом: нянь, строителей и ремонтников, грумеров и дезинфекторов. Он наглядно покажет, как недобросовестные исполнители наживаются на незнании потребителей, раскроет мошеннические схемы и даст рекомендации — на что обратить внимание при заказе.

Фото: пресс-служба

"Меня несколько раз оскорбляли, обещали побить, называли клоуном, – признался ведущий. – Но мы справедливая программа, мы же для людей, понимаете?"

"Меня поразило, когда пришел детский парикмахер, не помыл руки, начал хватать голову и лицо ребенка грязными ручищами. Мы сделали ему замечание, а он начал препираться со страшной силой. Я ему сказал: вам надо поменять работу, на что он начал огрызаться, мол, это мне надо из профессии уходить. Но из нас двоих, боюсь, работу поменяет только он, потому что от моей все-таки пока еще есть польза", – подчеркнул Губерниев.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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