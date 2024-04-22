Поплавская рассказала, как ее преследовал маньяк

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Несколько лет назад актрисе Яне Поплавской пришлось пережить непростые моменты. Как оказалось, она стала жертвой маньяка, у которого была бредовая помешанность на знаменитости.
Неизвестный однажды пришел к ней домой и попытался забрать с собой. Поплавскую спас старший сын, который повалил мужчину на пол, связал ему руки и привязал к батарее до приезда полицейских. Тогда артистка очень сильно испугалась, вместе с ней в квартире проживал младший сын, которому было всего четыре года.
Однако после инцидента маньяк не успокоился. Он стал регулярно присылать письма актрисе, признаваясь в любви. А позже решил, что они должны вместе умереть. Каждое возвращение домой для нее было настоящим стрессом – возле двери ее часто дожидалась похоронная атрибутика.
"На клумбе этот человек вырыл небольшую могилу, сделал крест и пытался поставить на него мою фотографию", – вспомнила Яна.
В итоге полиция начала дежурить возле дома знаменитости, ожидая назойливого фаната. Когда мужчина пришел в очередной раз, его схватили – им оказался 60-летний слесарь. После экспертизы подозреваемого отправили на пренудительное лечение, сообщает женский журнал "Клео.ру".
Ранее Поплавская негативно высказалась об Успенской.
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