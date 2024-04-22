Поплавская рассказала, как ее преследовал маньяк

Мужчину удалось задержать правоохранителям

Несколько лет назад актрисе Яне Поплавской пришлось пережить непростые моменты. Как оказалось, она стала жертвой маньяка, у которого была бредовая помешанность на знаменитости.

Неизвестный однажды пришел к ней домой и попытался забрать с собой. Поплавскую спас старший сын, который повалил мужчину на пол, связал ему руки и привязал к батарее до приезда полицейских. Тогда артистка очень сильно испугалась, вместе с ней в квартире проживал младший сын, которому было всего четыре года.

Однако после инцидента маньяк не успокоился. Он стал регулярно присылать письма актрисе, признаваясь в любви. А позже решил, что они должны вместе умереть. Каждое возвращение домой для нее было настоящим стрессом – возле двери ее часто дожидалась похоронная атрибутика.

"На клумбе этот человек вырыл небольшую могилу, сделал крест и пытался поставить на него мою фотографию", – вспомнила Яна.

В итоге полиция начала дежурить возле дома знаменитости, ожидая назойливого фаната. Когда мужчина пришел в очередной раз, его схватили – им оказался 60-летний слесарь. После экспертизы подозреваемого отправили на пренудительное лечение, сообщает женский журнал "Клео.ру".

Ранее Поплавская негативно высказалась об Успенской.