Месяц после теракта в "Крокусе": происходящее на пепелище коробит и возмущает

22 марта Россия содрогнулась от чудовищного по своему цинизму теракта. Практически в прямом эфире мы видели, как подонки ворвались в концертный зал, стали расстреливать невинных людей, а потом и подожгли "Крокус Cити Холл". Корреспондент "Утро.ру" побывал на месте трагедии спустя месяц.

В результате чудовищной атаки на концертный зал погибли не менее 145 человек (из них шестеро детей) и 551 человек получил ранения. 24 марта в стране был объявлен день траура. И практически сразу после трагедии к "Крокусу" стали нести цветы, свечки и мягкие игрушки. Сохраняется мемориал и сегодня, спустя месяц после трагедии.

Само здание обнесено забором. Но сквозь выбитые стекла можно видеть и черное от копоти фойе, и пепелище ресторана "Backstage", который располагался над концертным залом и выгорел до тла...

Но люди приходят сегодня сюда не только, чтобы помолчать и поскорбить. Некоторые относятся к сгоревшему "Крокус Сити Холлу" как к одной из столичных достопримечательностей. Как к Кремлю, Арбату или небоскребам Москва-сити... На фоне разрушенного огнем концертного зала сегодня делают селфи и снимают детей, что, конечно, коробит и возмущает. Ведь фактически это – крематорий и братская могила. Ужасно, что место горя стало туристическим аттракционом.

Вспоминается расстрел Белого дома в 1993 года. Тогда толпы людей ходили смотреть на это событие с набережной или с Кутузовского проспекта.

Долгое время следы пожара и выбоин оставались видны, и даже молодожены приезжали сниматься на фоне обгоревщего Дома Правительства...