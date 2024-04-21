Кристина Асмус раскрыла подробности жесткой диеты

Звезда строго следит за рационом

Кристина Асмус по праву считается одной из самых привлекательных российских артисток. Девушка очень внимательно следит за тем, что появляется в ее тарелке. Для Кристины крайне важно всегда оставаться стройной и красивой.



Сейчас артистка вместе со своей дочерью находится на съемках в Хорватии. Там знаменитость раскрыла подробно строжайшей диеты, которой придерживается уже давно. Так, Кристина ни при каких обстоятельствах не позволяет себе есть хлеб.

Ароматная хорватская выпечка не сумела соблазнить артистку. Асмус вместе с дочерью зашла в пекарню и приобрела там несколько булочек. Артистка согласилась лакомиться только начинкой и самой верхушкой калорийного угощения, а вот булки есть не стала.