Семенович рассказала, что ее грудь весит 10 килограммов

Семенович раскрыла вес своей груди
Анна Семенович. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка сделала откровенное признание

Певица Анна Семенович нескрывает, что долгие годы борется с лишними килограммами. Артистка сидела на многих диетах, но в итоге выбрала для себя оптимальную систему питания шесть к одному. Она заключается в том, что в течение большинства дней в неделе приходится придерживаться строгого рациона, а в один из них позволять себе все, что хочется.

Проблемы с лишним весом начались у Семенович из-за проблем со здоровьем. По ее признанию, она страдает от гипотериоза – этот недуг способен приводить к повышенному образованию жировых отложений. Поэтому каждое утро артистка вынуждена принимать лекарства. 

К идеальному весу знаменитость не стремится – к этому побуждает и других людей. Она утверждает, что у всех понятия об этом разняться, и ориентироваться лучше на телосложение.

"У меня, например, только грудь весит 10 кг", – призналась Анна.

Также Семенович рассказала, что принимала популярный препарат "Оземпик", чтобы прийти в форму. Но ей его прописали врачи.

Недавно артистка призналась, что больше не свободна. У нее появился ухажер, имя которого она не хочет раскрывать.

Источник: соцсети
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