Кортни Кардашьян призналась, что пьет грудное молоко для здоровья

Кортни Кардашьян призналась, что пьет грудное молоко для здоровья
Кортни Кардашьян. Фото: face to face/www.globallookpress.com
Знаменитость использует собственные жидкости для оздоровления организма

Американская звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян не так давно родила ребенка от барабанщика группы Blink-182 Трэвиса Баркера. Младенец появился на свет в ноябре, поэтому мама до сих пор продолжает кормить ребенка грудью.

Однако, как оказалось, не только ее наследник получает материнское пропитание – Кардашьян призналась, что и сама иногда пьет собственное молоко, чтобы укрепить иммунитет.

Недавно она опубликовала фото в соцсетях фотографию из постели, рассказав о своем новом увлечении.

"Только что выпила стакан грудного молока, поскольку чувствую себя болезненно", – написала Кортни.

Фото: соцсети

Педиатры утверждают, что грудное молоко матери полно питательных веществ для младенцев, поскольку содержит идеальное сочетание белков, жиров, витаминов и углеводов для раннего периода развития ребенка. При этом, по их мнению, оно может иметь пользу и для взрослых.

Тем не менее, поклонники не особо поддержали Кардашьян в ее действиях. Люди заявили в соцсетях, что им противно слушать подобные вещи.

"Люди больны и нуждаются в помощи", "Я бы хотел, чтобы люди поняли, что не обязательно публиковать все в социальных сетях", – возмущаются комментаторы.

Фото: соцсети

Источник: соцсети

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