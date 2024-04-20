Daily Mail: дочь Тома Круза категорически отказывается общаться с отцом

Единственная дочь категорически отказалась общаться с Томом Крузом
Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Недавно девочка отметила совершеннолетие

Последние 12 лет дочь Тома Круза и Кети Холмс провела без общения со своим родным отцом. Недавно Сури исполнилось 18 лет – этот день рождения, как и многие другие, она провела только со своей матерью. Актер не видится с ребенком из-за особенностей саентологической веры, которой он придерживается и которой отказались следовать его бывшая жена и ребенок.

Отношения между дочерью и отцом испортились после развода Круза с супругой в 2012 году. С тех пор ребенок не хочет ничего слышать о знаменитом актере. В свои 18 лет она наконец смогла официально принимать решения в отношении собственной жизни и нести за них ответственность. И хотя она пока не знает, кем хочет быть, Сури уверенна в одном – Тома для нее не существует.

Со дня ее 18-летия актеру больше не нужно будет платить алименты на дочь, которые, по слухам, составляли 400 тысяч долларов в год. Продолжать отношения с родителем ради финансовой помощи девочка тоже не намерена.

"Даже если бы он позвонил, она бы не ответила. Он не существует для Кэти и Сури, и его дочь не хочет ни в чем полагаться на него", – говорят источники.

По их словам, дочь знаменитого актера считает, что из родителей у нее есть только мать.

Источник: Daily Mail

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