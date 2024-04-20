Как цвет глаз влияет на личность: необычный тест

Несколько вопросов помогут разобраться в себе

Цвет глаз – уникальная особенность каждого человека. В мире сложно найти несколько пар абсолютно одинаковых по цвету очей. При этом установлено, что оттенок глаз может оказывать определенное влияние на личность человека.



Предлагаем вам пройти короткий тест, который поможет взглянуть на себя по-новому и разобраться в собственном характере. Буквально несколько минут потребуется на то, чтобы ответить на вопросы, которые приоткроют новые грани вашей личности.

Цвет глаз оказывает влияние на темперамент человека, его общительность и открытость к изучению нового. Не зря еще древние мудрецы говорили о том, что глаза – зеркало души.