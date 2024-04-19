Оставшаяся без денег в Дубае Чехова не смогла заплатить таксисту

Артистка попала в неприятную ситуацию

Объединенные Арабские Эмираты столкнулись с неслыханной проблемой – страну, которая раньше и вовсе была пустыней, заливают апокалиптические ливни. Многие россияне, а также знаменитости застряли в отелях и аэропортах. Столкнуться с буйством стихии пришлось и Анфисе Чеховой.



Знаменитость отправилась в Дубай по работе. Сначала несколько раз переносился ее рейс из Москвы. Звезда все же сумела добраться до солнечной страны, которая сейчас больше похожа на жертву библейского потопа. Несколько часов телеведущая пыталась добраться до отеля по залитым водой улицам.

Только Анфиса подумала, что самое страшное позади, выяснилось, что она осталась без денег. Чехова несколько раз неправильно ввела код на банковской карте и та заблокировалась. В итоге знаменитость оказалась в поистине позорной ситуации. У нее не было денег даже для того, чтобы заплатить за такси.

К счастью, телеведущую от позора и разборок с местными правоохранителями спасла ее близкая подруга. Женщина вмешалась в ситуацию и заплатила за такси.

"Спасибо за помощь подруге, а то уже таксист хотел взять оплату моими чемоданами", – передает слова расстроенной знаменитости женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее телеведущая Анфиса Чехова поразила интернет-публику неожиданным заявлением о родстве с вождем пролетарской революции Владимиром Лениным.