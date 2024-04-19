Эксперт Султанова оценила шансы Урганта вернуться на телевидение

Шоумен понял, что сильно любит Россию

Ивану Урганту на днях исполнилось 46 лет. Тем же вечером в Центральном академическом театре Российской армии в Москве во время игры 1/4 финала Высшей лиги КВН ведущий игры и соведущий Урганта по "Вечернему Урганту" Дмитрий Хрусталев со сцены поздравил его с днем рождения. Вслед за Хрусталевым член жюри КВН Константин Эрнст, также находящийся в тот вечер в зале, позвонил артисту по телефону прямо из зала.



Уже на следующий день соцсети и СМИ разразились множеством статей на тему того, стоит ли ждать скорого возвращения Урганта на телеэкраны (Иван Ургант был бессменным ведущим передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале на протяжении десяти лет. В феврале 2022 года он ушел из эфира после изменения сетки вещания, пообещав, что программа вернется в эфир, однако до сих пор этого так и не произошло).

Общественный деятель Диана Султанова, комментируя возможное возвращение Ивана Урганта на экраны, говорит, что "каждый имеет шанс на прощение, если он доказал свою самоотверженную устремленность трудиться на благо страны".

"В природе существует всего лишь три вида реагирования на стрессовую ситуацию – убежать, напасть и затаиться. Все эти типы реакций мы можем наблюдать сейчас, смотря на элиту, звезд и вчерашних лидеров мнений. Кто-то убежал. Кто-то напал и убежал, кто-то нападает, но остается в стране, а кто-то затаился и не высказывает никакой позиции. Это чисто животные реакции, обусловленные индивидуальными особенностями человека", – отмечает Султанова.





Однако, по ее словам, интереснее всего то, что происходит после первой реакции. "Кто-то окончательно выбирает свою сторону и переходит на сторону Запада – такие люди, сколько бы хорошего они ни сделали для страны до переломного момента, сейчас заражены разобщающими либеральными идеями, любая симпатия к ним будет способствовать дальнейшему заражению и зомбированию. А есть люди, которые раскаялись в своей "стадной" реакции и все-таки тянутся к свету – но некоторые тянутся из-за своей личной выгоды, а некоторые из реальных высоких нравственных ценностей", – уверена эксперт.

Она считает, что мы скоро увидим, чем обусловлено раскаяние Ивана Урганта. Султанова полагает, что ведущий явно признал свою ошибку и хочет ее исправить. "Я даже не знал, что я так сильно люблю Россию", – говорит он. "Но Россия, как истинная женщина, не довольствуется словами, ей нужны действия. Любовь проявляется и доказывается только самоотверженными действиями", – резюмирует Диана.