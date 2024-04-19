Продюсер Бабичев: группа "Тату" получила по 10 млн за 15-минутное выступление

У артисток осталось много фанатов

В свое время популярный музыкальный коллектив "Тату" был невероятно востребован – девушки колесили по всему миру, а в России были звездами первой величины. Со временем союз двух артисток распался, но интерес публики к ним не ослабел. Так, выяснилось, что недавно певицам удалось получить баснословный гонорар за весьма короткое выступление.



Любопытной информацией поделился известный продюсер Евгений Бабичев. Он рассказал, что группе "Тату" заплатили по целых 10 миллионов каждой. При этом девушки выступали всего лишь 15 минут. Такой огромный гонорар артистки получили за концерт в Минске.

Бабичев отметил, что был сильно удивлен столь внушительному размеру суммы. Продюсер напомнил, что сейчас не лучшие времена для шоу-бизнеса, кризисная ситуация сказалась и на кошельках знаменитостей. Кроме того, группа "Тату" давно не выступает, так что назвать девушек топовыми артистами уже нельзя.

Надо полагать, свою роль сыграла любовь верных фанатов. Временное воссоединение певиц вызвало большой интерес у публики. Многие хотели насладиться любимыми песнями молодости, так что даже пятнадцатиминутный концерт произвел настоящий фурор.

К слову, ранее популярный продюсер высказался о судьбе вернувшейся из Израиля певицы Саши Савельевой.