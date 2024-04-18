Сестра рассказала, почему у Кунгурова начались проблемы с психикой

Озвучена новая причина смерти певца Кунгурова
Евгений Кунгуров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оказалось, что ранее знаменитость перенес тяжелое заболевание

Неожиданная гибель Евгения Кунгурова случилась как гром среди ясного неба. Никто не мог представить, что полный жизненных сил и оптимизма мужчина мог пойти на радикальный шаг. Позже родственники стали рассказывать, что на самом деле происходило в жизни 40-летнего певца и о чем даже не догадывались многие люди из его близкого окружения.

Кунгуров страдал от психической болезни, которая создавала фантомные боли по всему телу. Избавиться от них с помощью привычных лекарств было невозможно. Его сестра утверждает, что слухи о его пагубном пристрастии к алкоголю являются неправдой.

Также она опровергла версию, что проблемы у Евгения начались после расставания с Максимовой. Поговаривали, что он так сильно переживал, что помутнился рассудком. По ее словам, на самом деле проблемы с сознанием артиста начались после того, как он переболел ковидом. По сути, это можно считать основной причиной ухода артиста из жизни.

Кунгурова похоронили в его родном городе Заречном. Проводить знаменитость в последний путь пришло огромное количество жителей. Все говорили, что при жизни он был невероятно добрым и светлым человеком.

"Женя был интеллигентным, воспитанным, ответственным, всегда прислушивался к напутствиям. Вдумчивым был, а голос у него красивый, с шикарным тембром", – вспоминали люди на церемонии.

После себя Евгений оставил супруге двоих детей, а также двухкомнатную квартиру в Москве. Ту, в которой и произошла трагедия.

Источник: URA.RU
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