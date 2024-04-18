Назаров высмеял уехавших из России артистов

Назаров высмеял Хабенского после своего увольнения
Дмитрий Назаров. Кадр: YouTube.com
Знаменитость занялся сатирой

Дмитрий Назаров принял участие в юмористическом проекте, которое высмеивает обилие интервью сбежавших российских артистов в социальных сетях. В нем он затронул не только известных иноагентов, но и своих бывших коллег в России.

Назаров предстал в образе "новой звезды русской эмиграции", надев на себя черный парик. Он высмеял наигранный драматизм таких артистов, а также тех, кто остался в стране и просто выложил черный квадрат в соцсетях. 

Знаменитость в шутку заявил, что уже напрочь забыл фамилии Машкова, Безрукова, Михалкова, Миронова, Дюжева и Хабенского – всех, кто поддерживает "мракобесие". 

"Конченные алкаши и наркоманы, твари", – выпалил он в своем образе.

Ахеджакову, в свою очередь, он назвал очень хорошей актрисой, поскольку она высказала свою позицию и покинула страну. 

Также артист высмеял двойные стандарты, которыми иногда руководствуются уехавшие из России люди.

"Очень важно быть патриотом и не забывать, что патриотизм ― это последнее прибежище негодяев", ― заключил Назаров.

Ранее Поплавская прокомментировала одно из последних видео звезды "Кухни", заявив, что оно является настоящим "ужасом и мракобесием".

Источник: YouTube
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