Назаров высмеял уехавших из России артистов

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Дмитрий Назаров принял участие в юмористическом проекте, которое высмеивает обилие интервью сбежавших российских артистов в социальных сетях. В нем он затронул не только известных иноагентов, но и своих бывших коллег в России.
Назаров предстал в образе "новой звезды русской эмиграции", надев на себя черный парик. Он высмеял наигранный драматизм таких артистов, а также тех, кто остался в стране и просто выложил черный квадрат в соцсетях.
Знаменитость в шутку заявил, что уже напрочь забыл фамилии Машкова, Безрукова, Михалкова, Миронова, Дюжева и Хабенского – всех, кто поддерживает "мракобесие".
"Конченные алкаши и наркоманы, твари", – выпалил он в своем образе.
Ахеджакову, в свою очередь, он назвал очень хорошей актрисой, поскольку она высказала свою позицию и покинула страну.
Также артист высмеял двойные стандарты, которыми иногда руководствуются уехавшие из России люди.
"Очень важно быть патриотом и не забывать, что патриотизм ― это последнее прибежище негодяев", ― заключил Назаров.
Ранее Поплавская прокомментировала одно из последних видео звезды "Кухни", заявив, что оно является настоящим "ужасом и мракобесием".
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