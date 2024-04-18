Куркова рассказала, как скинула лишние кило после родов

Звезда старается не пропускать тренировки

Актриса Равшана Куркова входит в число знаменитостей, которые, как кажется, совершенно не меняются с возрастом. Завистники утверждают, что причина кроется в хороших генах 43-летней звезды, однако она сама настаивает, что всему виной упорный труд.

В своих соцсетях артистка рассказала, как ей удается держать себя в форме, особенно учитывая недавнюю беременность и рождение дочери. В этот период Равшана набрала 14 килограммов, от которых было тяжело избавляться в психологическом плане.

"Первые полгода после рождения мне вообще сложно было заставить себя что-либо делать с оставшимися лишними килограммами (хоть я и переживала, что мой размер одежды изменился)", – призналась она.

Однако сохранять стройность ей помогла строгая дисциплина. Куркова не пьет алкоголь, не ест сладкое, а также полностью исключает углеводы после 16:00. Спортом она занимается много – минимум через день. Сюда входят йога, пилатес, стретчинг, дэнс-микс, силовая тренировка или кардио, но главное – постоянство. Занятия она не пропускает больше, чем на пару дней.

По ее словам, выглядеть хорошо после 35 лет – это огромная заслуга. И каждый день она выбирает нравиться себе в зеркале, чувствовать легкость тела вместо сиюминутных удовольствий.