Что известно об ордене "За заслуги перед Отечеством" Пугачевой по случаю юбилея

"За заслуги перед Отечеством": что известно об ордене Пугачевой по случаю юбилея
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певица получала высшие награды на 50, 60 и 65 лет. А что в этот раз?

После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. Израильское гражданство и синий паспорт "даркон", как писали СМИ, Народная артистка Советского Союза получила в Иерусалиме 22 мая прошлого года. Есть у нее и паспорт Кипра, и шикарная квартира в столице этого островного государства.

Не покинь она родные палестины, в России ее день рождения 15 апреля отмечался бы как общенародный праздник. В прежние годы певице ко дню рождения посвящались эфиры, отдавались обложки, устраивались сюрпризы, вручались ордена и звания. Этот же юбилей прошел на официальном уровне незамеченным. Получить орден "За заслуги перед Отечеством" I степени и стать таким образом кавалером орденов всех четырех степеней у певицы не получилось...

"Скажите спасибо, что ее пока не объявили иностранным агентом, не осудили на поддержку ВСУ и не конфисковали подмосковный замок, – говорят знакомые  певицы. – Останься Алла на Родине, ей бы, конечно, дали и орден, а может, и звание Героя труда. Но теперь, конечно, ничего этого ей не светит, и она с этим смирилась".

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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