Галкин* высмеял Байдена за оговорку об Израиле

Публика не ожидала подобных заявлений от знаменитости

Юморист Максим Галкин*, который в последнее время часто резко высказывается о российской власти, решил сделать заявление об американском президенте. Артист отреагировал на слова Байдена, когда тот, обращаясь к израильтянам, запретил нападать на Хайфу. Глава США не учел, что город входит в состав Израиля.

Таким образом, американский лидер допустил фактическую ошибку, вероятно, перепутав Хайфу с Рафахом – городом в секторе Газы на границе с Египтом. Подобную оплошность высмеял Галкин* у себя в соцсетях.

"Что-то я за Хайфу переживаю", – написал он.

В комментариях публика неоднозначно отреагировала на подобную колкость в адрес главы США со стороны покинувшего Россию артиста.

"Не знаю, над чем смеяться: над знанием географии американского президента или над тем, что Макс уехал от "агрессора" и снова попал к "агрессору"",

"Всегда удивлялась, ну уйдите вы уже вовремя, красиво, что вы держитесь за кресла",

"Можно уточнить, то, что Галкин критикует Бидона – это френдли фаейр (дружественный огонь) или нет?"

– пишут люди.

Ранее Максим Галкин* раскрыл, как относится к лишению почетных званий и медалей в России.

*признан иноагентом по решению Минюста РФ