Известная актриса оголилась для откровенной фотосессии – кадр топлес

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Популярная британская актриса Эмма Уотсон завоевала бесконечное расположение российской публики, снявшись в серии фильмов о сказочном волшебнике Гарри Поттере. Жители нашей страны и всего мира наблюдали за тем, как маленькая девочка взрослеет. Теперь же Эмма Уотсон – взрослая женщина, которая не стесняется радовать публику жарким контентом.
Знаменитость недавно отметила 34-й день рождения и в честь этого устроила пикантную фотосессию. Для новых ярких кадров Эмма Уотсон не постеснялась скинуть одежду. Красотка осталась в одних джинсах, порадовав публику фотографией топлес.
Для того, чтобы кадр не выходил за рамки дозволенного, девушка прижала оголенную грудь к ногам. Впрочем, разумеется, даже в таком виде фотография далеко не выглядит целомудренной. Конечно, публику это не расстроило. Наоборот, смелую артистку в комментариях поддержали.
К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела фотография полностью голой знаменитой актрисы.
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