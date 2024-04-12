Дочь Якубовича Варвара рассказала, как защитила диплом в МГИМО

Девушка прекрасно выглядит

Далеко не все знают, что у популярного российского телеведущего, бессменной звезды телевизионной викторины "Поле чудес" Леонида Якубовича есть яркая и весьма необычная дочь. Варвара Видо принципиально не хочет пользоваться семейными связями и всего в жизни добивается сама.



Многих удивляет, что девушка не афиширует, кем является ее отец. Также внимание публики привлекает необычная внешность красотки – Варвара носит густую копну малиново-красных вьющихся волос. Видо вышла на публику в дерзкой мини-юбке, чем вызвала очередную волну разговоров.

Красочная фотография была сделана после окончания университета, относительно недавно красотка получила высшее образование. Варвара отучилась в МГИМО на факультете международной журналистики.

В день защиты диплома дочка Якубовича выглядела сногсшибательно. Она надела короткую серую юбочку с яркими золотыми пуговицами, в которую заправила стильную белую блузку. Дополнили образ элегантные закрытые туфли. Варвара защитилась на отлично и похвасталась, что ее работа была на 100% оригинальной.

К слову, недавно Леонид Якубович отругал свою дочку за скандальные проделки на "Поле чудес". Именитый телеведущий не стал делать скидку даже для родной наследницы.