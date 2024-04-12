Милохин отреагировал на вручение очередной повестки в военкомат

Милохин отреагировал на вручение очередной повестки в военкомат
Даня Милохин. Фото: соцсети
Знаменитость посмеялся над инициативой отправить его на службу

Блогер Даня Милохин в своих соцсетях прокомментировал новость о том, что ему во второй раз пришла повеска в армию по месту прописки. Сейчас парня там нет, поэтому и лично передать документ ему никто не смог.

Во время одного из последних эфиров тик-токер ответил на вопрос, когда он собирается отправиться в военкомат. Милохин, попивая кокос в одном из тайских ресторанов, заявил, что, вероятно, поедет туда завтра-послезавтра.

"Мы сейчас сапоги купим тут и побежим до Тулы", – пошутил он.

Дополнительно знаменитость посмеялся, что вместо оружия возьмет с собой бамбук.

Ранее появилась информация, что Даню Милохина могут объявить в розыск за уклонение от службы. Адвокаты предупреждают, что если парень не успел снять себя с воинского учета, то, согласно новому законодательству, последствия могут быть крайне серьезными – вплоть до лишения свободы.

Пока возвращаться в Россию блогер не планирует, он занят своей спортивной карьерой за границей. Милохин решил посвятить себя боксу и даже выиграл первый матч, пусть и не на профессиональном уровне.

Источник: соцсети
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