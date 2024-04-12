ФНС приняла решение ликвидировать последний бизнес Дапкунайте в России

Россия нанесла последний удар по сбежавшей Дапкунайте
Ингеборга Дапкунайте. Фото: City News Moskva/www.globallookpress.com
Больше со страной знаменитость ничего не связывает

Федеральная налоговая служба намереваеся ликвидировать последний бизнес Ингеборги Дапкунайте в России. Актриса владела 50% ООО "Скиллз Акэдеми", остальная половина принадлежала ее супругу Дмитрию Ямпольскому.

Фирма предоставляла услуги по обучению детей – там можно было заниматься английским языком, ходит на уроки по скорочтению и готовиться к первому походу к школе. Подобным бизнесом знаменитость занималась в России с 2008 года. Неизвестно, продолжал ли образовательный центр работу после отъезда Дапкунайте за границу.

Решение о ликвидации со стороны ФНС было принято, поскольку компания последние четыре года не предоставляла положенных отчетов.

После своей эмиграции из России Дапкунайте признавалась, что тяжело перенесла переезд, хотя подобный опыт для нее не первый. При этом она очень скучает по Москве и близким людям, которые там остались.

В столице Дапкунайте жила в особняке в элитном поселке "Резиденция Бенилюкс" на Новорижском шоссе – стоимость недвижимости там начинается со 150 млн рублей и достигает 1 млрд. В прошлом году артиску выписали из российского жилья, это стало известно во время судебных разбирательств об оспаривании зарегистрированных прав на недвижимое имущество.

Источник: SHOT
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