Тут жить можно: Погребняк и Водонаева нашли лучший лифт для селфи

Артемий Лебедев создал дорогую подъемную машину для богатых и знаменитых

120 лет назад в Москве появился первый лифт – его установили в доходном доме Силуанова на Рождественском бульваре, 17. Удовольствие это было недешевым, поскольку подъемники в Российской империи не выпускались, и их приходилось завозить из-за рубежа. Поэтому до 1915 года в московских домах успели установить лишь около 400 пассажирских лифтов.



А в 1949 году вышло постановление Совета Министров СССР "Об организации производства лифтов". Тогда, конечно, никто и подумать, что через 75 лет они смогут развивать скорость до 25 км/ч, а на 60-й этаж небоскреба можно будет добраться всего за 40 секунд! За сто лет скорость движения подъемных машин выросла в 10 раз. А во сколько вырос комфорт, и сказать сложно.

Сегодня в жилых домах столицы работает свыше 112 тысяч лифтов. Это почти четверть всех лифтов в России! Они ежедневно перевозят около 15 миллионов человек – больше, чем метро.

Но теперь спускаться и подниматься всем нам будет точно удобнее. Ведь за дело взялся Артемий Лебедев. Тот самый, который актуализировал схему московского метро, разработал дизайн остановок Перми и придумал логотипы многих городов страны. Совместно с Серпуховским лифтостроительным заводом он создал такой лифт, равного которого нет ни в Европе, ни в Америке. Только инновации, только удобство.

Только представьте: двери лифта открываются и раздается голос: "Доброе утро! Отлично выглядите!" А пока он движется, на интерактивном зеркале появляется информация – о погоде, дорожной ситуации, графике движения автобусов и электричек. Кроме того, лифт может узнавать жильцов дома, умеет реагировать на приближение человека с наружной стороны и заранее подъезжать к нему, им можно управлять со смартфона. Фантастика? Нет, это уже – сегодняшний день.



"Я проехал все столицы мира, но фотографировал не традиционный собор на главной площади, а автобусные остановки, урны, фонарные столбы, – рассказал Артемий Лебедев. – Меня интересовал именно такой, бытовой дизайн. Я всю жизнь мечтал создать собственный лифт, и вот, наконец, он построен."

От желающих сделать крутой лифтолук в этом чуде инженерной и дизайнерской мысли не было отбоя – Алена Водонаева, Мария Погребняк прямо из футуристичной кабинки лифта они выходили в прямые эфиры соцсетей, "пилили" сторизы и кажется, будь их воля, остались бы тут жить.

От уточнения стоимости такого чуда Артемий Лебедев уклонился, сказав, лишь, что "сильно больше двух миллионов рублей". Поэтому пока их будут ставить только в дома бизнес-класса. Но даже за большие деньги купить лифт можно не сразу – в зависимости от скорости его движения ждать кабину придется от трех до шести месяцев. Зато потом можно будет с полным правом повторить фразу из фильма "Семейный круг": "У нас лифт – с характером".