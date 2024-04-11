Телеведущая Лазарева* заявила, что не собирается возвращаться в Россию

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Многим бывшим поклонникам популярной юмористической актрисы Татьяны Лазаревой* сложно понять, какой зверь укусил знаменитость – в одночасье выяснилось, что артистка ненавидит родную страну и даже испытывает садистскую радость, когда противник наносит удары по русским землям. При этом звезда продолжает активно раздавать интервью. В одном из свежих выпусков она сделала заявление о возвращении в Россию.
Артистка достаточно давно проживает в Испании. Знаменитость регулярно жалуется на то, что жизнь за границей значительно отличается от той, к которой она привыкла в России. В Европе у Татьяны нет работы и знакомых, так что она считает, что в конце концов покинет Испанию. Артистка не может допустить мысль, что ей придется жить в этой стране до конца своих дней.
Впрочем, на сегодняшний день у нее нет поводов возвращаться в родное государство. Несмотря на все испытания и невзгоды, актриса пока не планирует уезжать из Европы.
"Сама не собираюсь приезжать. У меня нет таких поводов, слава Богу, чтобы приезжать в Россию", – сделала заявление о своих планах на ближайшее будущее Татьяна Лазарева*.
К слову, ранее на Татьяну Лазареву* неожиданно набросился телеведущий Оскар Кучера.
С артисткой наконец удалось установить связь